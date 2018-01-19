«Уголки избирателя» появились в центральных офисах МФЦ Ростовской области



Во всех центральных офисах МФЦ Ростовской области начали работу «Уголки избирателя».

- Проект «Уголок избирателя» рожден на донской земле, - поясняет начальник управления инноваций донского правительства Борис Носко. - Сегодня многофункциональные центры региона оказывают заявителям широкий спектр услуг, помогают во многих жизненных ситуациях, а теперь и информируют о месторасположении избирательных участков.

«Уголок избирателя» представляет собой стойку с материалами, информирующими посетителей центров о предстоящих выборах президента России. За каждым из них закреплен консультант МФЦ.



Специалист расскажет заявителю, как узнать адрес и номер избирательного участка. Для этого консультант с помощью мобильного устройства сканирует QR-код, размещенный на информационном стенде. Уточнив адрес и номер избирательного участка, сотрудник МФЦ впишет его в информационную брошюру и отдаст избирателю.



Специалист также объяснит, как проголосовать в день выборов президента, если находишься в отъезде, не по месту прописки.

- Правительством области совместно с донским избиркомом для консультантов многофункциональных центров проведены обучающие семинары. На едином портале МФЦ региона размещен обучающий видеоролик по организации работы консультанта, - добавил Борис Носко.



Напомним, что поручение о создании в МФЦ «Уголка избирателя», наполненного информационными материалами о предстоящих выборах главы государства, дал губернатор Василий Голубев на конференции, посвященной развитию системы многофункциональных центров в Ростовской области.