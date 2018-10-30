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Учёные назвали вероятную причину гибели детёныша дельфина в Таганрогском заливе

Учёные назвали вероятную причину гибели детёныша дельфина в Таганрогском заливе
Учёные Южного научного центра РАН назвали вероятную причину гибели детёныша дельфина, обнаруженного на берегу Таганрогского залива.

По словам научного сотрудника ФИЦ «ЮНЦ РАН», кандидата биологических наук Евгений Олейников, накануне таганрожцы обнаружили на городском пляже сеголетку – детеныша морской свиньи или азовки, которому не более одного года.
- У него изменены кожные покровы под действием тепла, солнечного света и отсутствия воды, - пояснил учёный. – Возможно, он пролежал на берегу несколько дней, прежде чем был сфотографирован. Гибель животного могла наступить от браконьерских сетей.

Евгений Олейников отметил, что для более подробного анализа, учёным необходимо выехать на место обнаружения мёртвого дельфина.

Сотрудники ЮНЦ РАН просят местных жителей, обнаруживших на берегу дельфинов, незамедлительно сообщать об этом учёным по электронной почте: lis@ssc-ras.ru.

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