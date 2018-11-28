Учёные нашли в Азове пекарню времён Средневековья



Археологи из Азовского музея-заповедника нашли вторую по счёту пекарню на Петровском бульваре. Во время расчистки раскопов 29 ноября они обнаружили отлично сохранившийся тандыр.



700 лет назад он предназначался для выпекания лепёшек. Там же учёные нашли горловину поливного кувшина, в которой семь веков пролежали семена.



- Если суммировать данные всех исследованных нами раскопов, то можно поедположить, что вдоль центральной улицы во времена Средневековья пекарни находились на расстоянии 10-15 метров друг от друга, - рассказал Андрей Масловский, завотделом археологии АМЗ.



По словам специалиста, на главной городской улице продавали не только лепёшки, но и другие продукты.