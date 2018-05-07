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Участниками акции «Бессмертный полк» в Ростовской области стали более 200 тысяч человек

Участниками акции «Бессмертный полк» в Ростовской области стали более 200 тысяч человек
Свыше 200 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Дона.

Отмечается, что больше всего людей акция собрала в Ростове-на-Дону. Почти 100 тысяч прошли с портретами своих родных, не вернувшихся с войны. «Бессмертный полк» двигался по Театральной площади и Большой Садовой улице.

Напомним, что в 2013 году Ростовская область присоединилась к всероссийской акции. Первые два года ее участники проходили по улице Большой Садовой, следуя за колонной ветеранов войны Великой Отечественной войны. В 2015 году участников можно было встретить и на главной площади донской столицы. С каждым годом «Бессмертный полк» региона становится все масштабнее.

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