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Участник программы «Секретный миллионер» Денис Симачев был замечен в Таганроге

Участник программы «Секретный миллионер» Денис Симачев был замечен в Таганроге

Участник программы «Секретный миллионер» Денис Симачев был замечен в Таганроге. Город попал в список участников передачи телеканала «Пятница».

Известный дизайнер «бомжевал», а, возможно, делает это и в данный момент на улицах родины Чехова. Симачева видели на улице Фрунзе, в районе автовокзала, и на улице Петровской. По сюжету, он должен с помощью местных жителей найти себе пропитание, жилье, работу. Проект должен выяснить, насколько отзывчивы люди из разных городов России.

В программе уже поучаствовали Калининград, где скрывался основатель Wikimart Максим Фалдин, Нижний Новгород и предприниматель Дмитрий Волков. А американская модель молдавского происхождения Ксения Дели под видом гастарбайтерши жила в Краснодаре.

Людей, которые будут готовы прийти на помощь обратившимся к ним «нищим», ждет денежный приз. Например, Волков раздал помогавшим ему нижегородцам 12 миллионов. Особенно он подружился с художником Артемом Филатовым и дал ему 750 тыс. руб. на открытие мастерской.

Участник программы «Секретный миллионер» Денис Симачев был замечен в Таганроге

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