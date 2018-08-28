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Участница «Дома-2» из Ростова снялась в откровенной фотосессии для обложки мужского журнала

Участница «Дома-2» из Ростова снялась в откровенной фотосессии для обложки мужского журнала

Участница реалити-шоу «Дом-2» 23-летняя ростовчанка Екатерина Гужвинская снялась в откровенной фотосессии. Снимки девушки попадут на обложку мужского журнала. Об этом Екатерина рассказала на своей странице в соцсети.
«Девочки, я буду на страничках летнего выпуска журнала», - сообщила 700 тысячам подписчиков Екатерина.

Модель также добавила, что у её подписчиков, которых более 700 тысяч, также есть возможность «попасть в глянец». Как это сделать, девушка обещала рассказать в личной переписке.

Напомним, что Екатерина Гужвинская стала известна после своего прихода на телепроект «Дом-2». Там модель попыталась построить любовь под прицелом телекамер. Ей это удалось, однако вскоре вместе с возлюбленным Владимиром Гаути ростовчанка покинула проект. Молодые люди продолжили отношения за периметром. Но вскоре пару позвали на Сейшельский остров любви. Возлюбленные с радостью приняли приглашение организаторов.

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