Убрать разрушенный забор на стадионе «Юность России» просит житель Ростова



Житель донской столицы просит власти убрать полуразрушенный забор возле стадиона «Юность России». Соответствующую петицию разместил на городском портале Юрий Мясоедов.



По мнению автора инициативы, старейшим спортивным объектом на улице Каяни никто не занимается. Кроме того, в некоторых местах разрушен забор, ограждающий стадион «Юность России». Так как он находится в 600-х метрах от фан-зоны для болельщиков, во время ЧМ-2018 туда могут выбрасывать мусор и использовать как отхожее место.

