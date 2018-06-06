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Убрать разрушенный забор на стадионе «Юность России» просит житель Ростова

Убрать разрушенный забор на стадионе «Юность России» просит житель Ростова
Житель донской столицы просит власти убрать полуразрушенный забор возле стадиона «Юность России». Соответствующую петицию разместил на городском портале Юрий Мясоедов.

По мнению автора инициативы, старейшим спортивным объектом на улице Каяни никто не занимается. Кроме того, в некоторых местах разрушен забор, ограждающий стадион «Юность России». Так как он находится в 600-х метрах от фан-зоны для болельщиков, во время ЧМ-2018 туда могут выбрасывать мусор и использовать как отхожее место.

Убрать разрушенный забор на стадионе «Юность России» просит житель Ростова

- Сейчас поля стадиона малопригодны не то что для проведения соревнований, но и просто для тренировок, - отметил автор петиции Юрий. - Необходимо сделать стадион доступным и пригодным для занятий спортом, а полуразрушенный забор побыстрее убрать.

Стадион «Юность России» является одним из старейших спортивных объектов донской столицы. В 20-м веке там проводились матчи сборных Ростова, Таганрога, Харькова и польского Лодзи.
Убрать разрушенный забор на стадионе «Юность России» просит житель Ростова

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