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У жителя Ростовской области изъяли около двух килограммов наркотиков

У жителя Ростовской области изъяли около двух килограммов наркотиков
В Ростовской области у 56-летнего мужчины изъяли около двух килограммов марихуаны. Наркотики были в куртке и машине подозреваемого.

Во время личного досмотра жителя Орловского района полицейские нашли в кармане его куртки сверток с веществом растительного происхождения. При обыске в его автомобиле «Фиат Дукато», припаркованном напротив дома, оперативники изъяли один полимерный сверток, обмотанный скотчем, и 12 газетных свертков с растительной массой. Обнаруженный наркотик подозреваемый собирался реализовать.
- Физико-химическое исследование, проведенное экспертами-криминалистами, показало, что изъятое вещество – марихуана общей массой около двух килограммов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В настоящее время он заключен под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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