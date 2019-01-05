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У защитника ФК «Ростов» родилась дочь

У защитника ФК «Ростов» родилась дочь
У защитника ФК «Ростов» - пополнение в семействе. О том, что Мацей Вилюш стал отцом, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Известно, что жена игрока Ева родила девочку. Счастливые мать и отец пока не раскрывают имя малышки. В донском клубе новорожденной пожелали здоровья и улыбок.

В эти дни Вилюш в составе команды находится на сборах в Турции. В Белеке «желто-синие» должны провести два контрольных матча. 11 января они встретятся с «Кукеси», 14 января – с клубом «Спартак Трнава».

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