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У воспитателя детсада в Ростове диагностировали туберкулёз

У воспитателя детсада в Ростове диагностировали туберкулёз

В Ростове у воспитателя одного из городских детсадов диагностировали туберкулёз.

Заболевание обнаружили у сотрудницы детского сада № 95, расположенного в Пролетарском районе города на улице 24-я Линия, 8.
«Неделю назад заведующая собрала родителей и объявила в детсаде карантин, так как одна из его сотрудниц заболела заразной болезнью, поражающей легкие», - написала в соцсетях одна из встревоженных мам.

Теперь детям, посещавшим дошкольное учреждение, необходимо на протяжении года наблюдаться у врачей.

По предварительным данным, ни у детей, ни у работников детского сада признаков заболевания не отмечается. Но родители бьют тревогу и просят провести проверку в учреждении.

Кроме того, некоторые ростовчане пишут, что их дети часто жалуются на плохую и невкусную еду в детсаду, а также периодически попадают в больницу с расстройствами желудка.

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