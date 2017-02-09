У воспитателя детсада в Ростове диагностировали туберкулёз





В Ростове у воспитателя одного из городских детсадов диагностировали туберкулёз.



Заболевание обнаружили у сотрудницы детского сада № 95, расположенного в Пролетарском районе города на улице 24-я Линия, 8.

«Неделю назад заведующая собрала родителей и объявила в детсаде карантин, так как одна из его сотрудниц заболела заразной болезнью, поражающей легкие», - написала в соцсетях одна из встревоженных мам.



Теперь детям, посещавшим дошкольное учреждение, необходимо на протяжении года наблюдаться у врачей.



По предварительным данным, ни у детей, ни у работников детского сада признаков заболевания не отмечается. Но родители бьют тревогу и просят провести проверку в учреждении.



Кроме того, некоторые ростовчане пишут, что их дети часто жалуются на плохую и невкусную еду в детсаду, а также периодически попадают в больницу с расстройствами желудка.