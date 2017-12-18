У семимесячного бычка в Ростовской области обнаружили бешенство





У семимесячного бычка в Ростовской области обнаружили бешенство. Случай заболевания выявили в хуторе Петровском Чертковского района. Животное недавно завезли в район и содержали в условиях карантина в течение месяца.

- Сейчас проводятся подворный обход и вакцинация всех восприимчивых животных, - рассказали в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. - Территорию хозяйства, где содержался теленок, дезинфицировали.



В ближайшее время в хуторе введут карантин. В течение нескольких месяцев будет запрещен ввоз и вывоз скота.