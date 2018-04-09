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У ростовской городской электрички появятся две новые остановки

У ростовской городской электрички появятся две новые остановки
Фото: Timeout.ru

Ростовская городская электричка соединит два новых жилых комплекса. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Кушнарев на заседании Совета руководителей Ленинского района.

Платформы появятся в новых микрорайонах «Соловьиная роща» в Советском районе Ростова и в «Красном Аксае» в Александровке.

По словам градоначальника, городская электричка пользуется популярностью среди жителей Ростова. В прошлом году ей воспользовались порядка 80 тысяч человек. Наибольшее число пассажиров отмечается на остановках «1337 км» и «Сельмаш».

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