У ростовской городской электрички появятся две новые остановки



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Ростовская городская электричка соединит два новых жилых комплекса. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Кушнарев на заседании Совета руководителей Ленинского района.



Платформы появятся в новых микрорайонах «Соловьиная роща» в Советском районе Ростова и в «Красном Аксае» в Александровке.



По словам градоначальника, городская электричка пользуется популярностью среди жителей Ростова. В прошлом году ей воспользовались порядка 80 тысяч человек. Наибольшее число пассажиров отмечается на остановках «1337 км» и «Сельмаш».