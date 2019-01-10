У пострадавшего от взрыва дома в Шахтах выставили сотрудников Росгвардии для защиты от мародёров



В Шахтах у пострадавшего от взрыва дома выставили сотрудников полиции для защиты от мародёров.



Для охраны общественного порядка и территории вокруг многоэтажки привлекли около 40 человек из подразделений ОМОНа, вневедомственной охраны и Росгвардии. На месте также дежурят специалисты инженерно-технической группы мобильного отряда особого назначения.

- В районе дома, где произошел взрыв, развернут оперативный штаб, - сообщили в пресс-службе Росгвардии России.



Для обеспечения участников спасательной операции и пострадавших на месте происшествия развёрнуты полевые кухни.



Напомним, 14 января в начале седьмого утра в доме № 16 по улице Хабарова в Шахтах произошёл взрыв бытового газа. В результате происшествия погибла молодая женщина, её муж и двухлетняя дочь госпитализированы. Судьба ещё четверых человек остаётся неизвестной.



Взрывом были разрушены перекрытия девятого и восьмого этажей. Повреждены четыре квартиры.



Все жильцы дома эвакуированы. Большинство из них находятся у родственников. Около 30 человек разместили в гостиницах города.