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У пострадавшего от взрыва дома в Шахтах выставили сотрудников Росгвардии для защиты от мародёров

У пострадавшего от взрыва дома в Шахтах выставили сотрудников Росгвардии для защиты от мародёров
В Шахтах у пострадавшего от взрыва дома выставили сотрудников полиции для защиты от мародёров.

Для охраны общественного порядка и территории вокруг многоэтажки привлекли около 40 человек из подразделений ОМОНа, вневедомственной охраны и Росгвардии. На месте также дежурят специалисты инженерно-технической группы мобильного отряда особого назначения.
- В районе дома, где произошел взрыв, развернут оперативный штаб, - сообщили в пресс-службе Росгвардии России.

Для обеспечения участников спасательной операции и пострадавших на месте происшествия развёрнуты полевые кухни.

Напомним, 14 января в начале седьмого утра в доме № 16 по улице Хабарова в Шахтах произошёл взрыв бытового газа. В результате происшествия погибла молодая женщина, её муж и двухлетняя дочь госпитализированы. Судьба ещё четверых человек остаётся неизвестной.

Взрывом были разрушены перекрытия девятого и восьмого этажей. Повреждены четыре квартиры.

Все жильцы дома эвакуированы. Большинство из них находятся у родственников. Около 30 человек разместили в гостиницах города.

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