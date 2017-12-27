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У маршрутки № 23 в Ростове изменится схема движения

У маршрутки № 23 в Ростове изменится схема движения

Маршрутное такси № 23 ГПЗ-10 – Верхний Темерник изменит схему движения. По новому маршруту транспорт будет ходить с 15 января.

По информации городского департамента транспорта, новый маршрут соединит ГПЗ-10, 20-ю горбольницу, областную больницу, улицу Текучева, площадь Гагарина и Сельмаш.

Новой конечной остановкой на Сельмаше будет бывшая последняя остановка МТ № 40-МТ.

Кроме того, с 12 января изменяется ряд наименований остановочных комплексов. Перечень изменений приведен ниже.

У маршрутки № 23 в Ростове изменится схема движенияУ маршрутки № 23 в Ростове изменится схема движенияУ маршрутки № 23 в Ростове изменится схема движения

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