У маршрутки № 23 в Ростове изменится схема движения
Маршрутное такси № 23 ГПЗ-10 – Верхний Темерник изменит схему движения. По новому маршруту транспорт будет ходить с 15 января.
По информации городского департамента транспорта, новый маршрут соединит ГПЗ-10, 20-ю горбольницу, областную больницу, улицу Текучева, площадь Гагарина и Сельмаш.
Новой конечной остановкой на Сельмаше будет бывшая последняя остановка МТ № 40-МТ.
Кроме того, с 12 января изменяется ряд наименований остановочных комплексов. Перечень изменений приведен ниже.