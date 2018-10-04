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Возле границ с Ростовской областью Украина проведет военные учения

Возле границ с Ростовской областью Украина проведет военные учения
Украина собирается провести военные учения вблизи границы с Ростовской областью.

С 9 по 12 октября, сообщает RT, часть акватории Азовского моря будет закрыта. В частности, перекрыт будет Бердянск и Ялта. Если Ялта находится в Крыму, то Бердянск расположен в 100 километрах от Ростовской области.

В рамках учений пройдут не только маневры, но и артиллерийские стрельбы.

При этом, в Крыму сообщили, что также усилят охрану в акватории моря и не допустят никаких провокаций со стороны Украины.

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