Возле границ с Ростовской областью Украина проведет военные учения



Украина собирается провести военные учения вблизи границы с Ростовской областью.



С 9 по 12 октября, сообщает RT, часть акватории Азовского моря будет закрыта. В частности, перекрыт будет Бердянск и Ялта. Если Ялта находится в Крыму, то Бердянск расположен в 100 километрах от Ростовской области.



В рамках учений пройдут не только маневры, но и артиллерийские стрельбы.



При этом, в Крыму сообщили, что также усилят охрану в акватории моря и не допустят никаких провокаций со стороны Украины.