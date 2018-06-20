Тысячи жителей Ростова возложили цветы к Вечному огню в День памяти и скорби





В День памяти и скорби тысячи жителей донской столицы почтили жертв Великой Отечественной войны. Горожане возложили цветы к Вечному огню 22 июня. В этот день 77 лет назад началась самая страшная в истории нашей страны борьба.



Мероприятие прошло около мемориального комплекса «Павшим воинам». В церемонии участвовали ветераны Великой Отечественной войны, молодежь, сотрудники предприятий, представители власти. Почтил память погибших в боях за Родину губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, жизнь за Отечество отдал каждый седьмой дончанин.

- Во время войны в Ростовской области развернулись ожесточенные бои. Столица Дона была оккупирована дважды, - отметил Василий Голубев. - Трудно найти место в нашем регионе, где бы не проливалась кровь советских воинов. Сегодня мы преклоняем перед ними голову и говорим: «Спасибо за мирное небо над головой».







Губернатор подчеркнул, что страшные годы войны никогда не забудут участники тех событий. К сожалению, ветераны уходят. В поддержке они нуждаются каждый день, а не только в определенные праздничные или траурные даты. Государство обеспечивает ветеранов жильем, материальной помощью и предоставляет льготы.



Довольно большую поддержку оказывают участникам войны волонтеры Победы. Добровольцы помогают им по хозяйству, покупают продукты, лекарства, организуют различные акции. Как рассказала одна из волонтеров, Юлия Ларина, быть частью движения - для нее гордость.

- Великую Отечественную войну прошли четыре моих прадеда, - поделилась Юлия Ларина. - Я горжусь подвигом моих предков, а также тем, что сделали миллионы бабушек и дедушек. Ценой своей жизни они добыли Победу. Быть волонтером и помогать ветеранам - большая честь.







Большую популярность набрала благотворительная акция «Красная гвоздика». Она стартовала в 2015 году и охватила всю Россию. Значки с изображением цветка волонтеры дарят в обмен на пожертвования. Памятный знак можно купить в любом магазине. Средства идут на помощь ветеранам. Акцию проводят с 1 мая по 22 июня.



Стоит отметить, что на фронт в годы войны отправились более 667 тысяч жителей Ростовской области. Десятки тысяч дончан были награждены боевыми орденами и медалями.



