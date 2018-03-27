Тысячи шаров выпустили в небо жители Азова в память о трагедии в Кемерово: видео





Траурные мероприятия 28 марта прошли по всей стране. Ростовская область не стала исключением. Практически во всех городах Дона местные жители собирались на памятные акции, несли цветы, свечи и игрушки к знаковым местам, чтобы почтить память погибших во время пожара в Кемерово.



Массовая акция прошла в городе Азове. Вечером 28 марта в центре города собрались тысячи азовчан. На площади не было пустого места. Люди пришли с белыми шарами – символами скорби.



28 марта был объявлен в России днём траура. В этот день телеканалы и радиостанции изменили программу передач, убрав из неё развлекательные шоу.







Напомним, ужасная трагедия, потрясшая всю страну, произошла 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В выходной день, когда ТЦ был заполнен посетителями, произошло возгорание. Из-за неработающей пожарной сигнализации, отсутствия пожарных выходов и других нарушений из пожара не смогли выбраться десятки людей. В результате происшествия погибли 64 человека, в том числе 40 детей. 76 человек, среди которых 27 детей, пострадали.



По факту происшествия возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время по делу арестованы пять подозреваемых.