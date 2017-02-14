Тысячи россиян посмотрели премьеру нового сериала от Marvel в кино





Более 7 000 человек в России посмотрели 9 февраля первую серию нового сериала «Легион» в кино. Свыше 200 из них – в Ростове-на-Дону.



Показ в формате российской кинотеатральной премьеры прошёл в кинотеатрах 36 городов страны. Возможность в числе первых увидеть один из самых ожидаемых сериалов года россиянам подарили телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал FOX HD.



Спин-офф к «Людям Икс» производства FOX при поддержке студии Marvel – это рассказ о приключениях мутанта Легиона. Главный герой телесериала - сын профессора Икс Дэвид Хэллер начинает осознавать свои сверхспособности. Его отношение к своей болезни кардинально меняется. Он вообще больше не уверен, что на самом деле болен. Есть слишком огромная вероятность, что его особенности - это некий дар, а вовсе не шизофрения. Сценарист сериала Ной Хаули – известен своей работой над «Фарго», а продюсер Брайан Сингер снял четыре фильма про «Людей Икс».



В Ростове-на-Дону все желающие смогли пройти посвящение в «Люди Икс» в кинотеатре «Киномакс-Дон». Поклонники сериала участвовали в фотосессии с супергероями, отвечали на вопросы тематической викторины и получали подарки от организаторов. Фотоотчет можно будет увидеть в группе «Дом.ru» в «ВКонтакте» (http://vk.com/domru_ru).



Телеканал FOX HD доступен в сети цифрового ТВ «Дом.ru TV». Увидеть новые серии «Легиона» можно с 9 февраля по четвергам в 19 и 22.00 мск. Всего в сети «Дом.ru TV» 33 канала фильмовой и сериальной тематики, 11 из которых транслируются в современном HD-формате.



Генеральным информационным партнером показов выступил ведущий российский портал о кино «КиноПоиск», партнерами - сеть кинотеатров «Киномакс» и радиостанция Хит FM.