Тысячи психотропных таблеток, наркотики и телефоны пытались передать в колонии Ростова и Новочеркасска





В исправительные колонии Ростова и Новочеркасска пытались передать более двух тысяч психотропных таблеток, наркотики и мобильные телефоны.



25 января сотрудники оперативного отдела ИК № 2 Ростова, расположенной на улице Волоколамской, за периметром учреждения задержали 26-летнего молодого человека. По словам задержанного, он пришёл к учреждению, чтобы перебросить на территорию колонии наркотики и мобильный телефон.



Во время досмотра у него нашли 13 свертков, в которых были 2 118 таблеток, содержащих сильнодействующие психотропные вещества, растительная масса зеленого цвета весом 30 граммов, белое порошкообразное вещество весом 5 граммов и один мобильный телефон.

- В ходе установления личности задержанного выяснилось, что он освободился в ноябре 2017 года из ИК № 2, где отбывал срок в виде четырех лет лишения свободы за кражу, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН. - Задержанный и изъятые вещества переданы сотрудникам полиции.



Днём ранее возле исправительной колонии № 14 в Новочеркасске при попытке переброса 19 телефонов задержали 35-летнего мужчину. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении.



