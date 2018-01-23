Авторизация

Регистрация


  • USD 55.93
  • EUR 69.46
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Тысячи психотропных таблеток, наркотики и телефоны пытались передать в колонии Ростова и Новочеркасска

Тысячи психотропных таблеток, наркотики и телефоны пытались передать в колонии Ростова и Новочеркасска

В исправительные колонии Ростова и Новочеркасска пытались передать более двух тысяч психотропных таблеток, наркотики и мобильные телефоны.

25 января сотрудники оперативного отдела ИК № 2 Ростова, расположенной на улице Волоколамской, за периметром учреждения задержали 26-летнего молодого человека. По словам задержанного, он пришёл к учреждению, чтобы перебросить на территорию колонии наркотики и мобильный телефон.

Во время досмотра у него нашли 13 свертков, в которых были 2 118 таблеток, содержащих сильнодействующие психотропные вещества, растительная масса зеленого цвета весом 30 граммов, белое порошкообразное вещество весом 5 граммов и один мобильный телефон.
- В ходе установления личности задержанного выяснилось, что он освободился в ноябре 2017 года из ИК № 2, где отбывал срок в виде четырех лет лишения свободы за кражу, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН. - Задержанный и изъятые вещества переданы сотрудникам полиции.

Днём ранее возле исправительной колонии № 14 в Новочеркасске при попытке переброса 19 телефонов задержали 35-летнего мужчину. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении.

Тысячи психотропных таблеток, наркотики и телефоны пытались передать в колонии Ростова и НовочеркасскаТысячи психотропных таблеток, наркотики и телефоны пытались передать в колонии Ростова и НовочеркасскаТысячи психотропных таблеток, наркотики и телефоны пытались передать в колонии Ростова и НовочеркасскаТысячи психотропных таблеток, наркотики и телефоны пытались передать в колонии Ростова и НовочеркасскаТысячи психотропных таблеток, наркотики и телефоны пытались передать в колонии Ростова и Новочеркасска

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.