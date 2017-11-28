Трупы свиней, зараженных АЧС, нашли на свалке в Ростовской области





Трупы двух свиней, зараженных африканской чумой свиней, нашли на несанкционированной свалке в Ростовской области. Туши обнаружили в одном километре от хутора Большая Таловая Зерноградского района. Они были зарыты в землю на территории бывшего химсклада. Место обнаружения трупов свиней специалисты признали инфицированным объектом, а не очагом АЧС. В связи с этим отчуждение свинопоголовья проводиться не будет.



Напомним, неделю назад ветеринары диагностировали вирус АЧС у павших свиней, найденных на свалке рядом с хутором Малая Сотня того же Зерноградского района. В настоящее время ветеринары обходят частные подворья поселений, чтобы установить хозяйство, в котором произошёл падёж.