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Трупы свиней, зараженных АЧС, нашли на свалке в Ростовской области

Трупы свиней, зараженных АЧС, нашли на свалке в Ростовской области

Трупы двух свиней, зараженных африканской чумой свиней, нашли на несанкционированной свалке в Ростовской области. Туши обнаружили в одном километре от хутора Большая Таловая Зерноградского района. Они были зарыты в землю на территории бывшего химсклада. Место обнаружения трупов свиней специалисты признали инфицированным объектом, а не очагом АЧС. В связи с этим отчуждение свинопоголовья проводиться не будет.

Напомним, неделю назад ветеринары диагностировали вирус АЧС у павших свиней, найденных на свалке рядом с хутором Малая Сотня того же Зерноградского района. В настоящее время ветеринары обходят частные подворья поселений, чтобы установить хозяйство, в котором произошёл падёж.

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