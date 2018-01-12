Авторизация

Регистрация


  • USD 56.60
  • EUR 68.26
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Трубу, прорвавшую в Ростове на Семашко, не отремонтируют до потепления

Трубу, прорвавшую в Ростове на Семашко, не отремонтируют до потепления

Поврежденную трубу в переулке Семашко в Ростове не отремонтируют до потепления, сообщили в администрации донской столицы.

Поломку теплотрассы обнаружили сотрудники компании, обеспечивающей теплоснабжение домов в этом переулке. 
- Вытекающая из места прорыва вода отводится в ливневый коллектор. На безопасность движения автомобилей и пешеходов дефект не влияет, - отметили в администрации. - Поскольку повреждения незначительны, а температура воздуха ниже нуля, отключать потребителей не будут до потепления.

Вероятно, трубу отремонтируют в выходные. По прогнозу синоптиков, температура в эти дни повысится.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.