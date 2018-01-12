Трубу, прорвавшую в Ростове на Семашко, не отремонтируют до потепления





Поврежденную трубу в переулке Семашко в Ростове не отремонтируют до потепления, сообщили в администрации донской столицы.



Поломку теплотрассы обнаружили сотрудники компании, обеспечивающей теплоснабжение домов в этом переулке.

- Вытекающая из места прорыва вода отводится в ливневый коллектор. На безопасность движения автомобилей и пешеходов дефект не влияет, - отметили в администрации. - Поскольку повреждения незначительны, а температура воздуха ниже нуля, отключать потребителей не будут до потепления.



Вероятно, трубу отремонтируют в выходные. По прогнозу синоптиков, температура в эти дни повысится.