Троллейбусы № 2 и № 22 на один день изменят схему движения



Всего на один день два ростовских троллейбуса сменят свою схему движения. 12 сентября по другому маршруту будут ездить троллейбусы № 22 и № 2.



Так, общественный транспорт № 2 (улица 35-я Линия – Главный ж/д вокзал) и № 22 (пос. Александровка – Главный ж/д вокзал) заработают по кольцевой схеме. Только 12 сентября троллейбусы будут ездить по улице Красноармейской, а обратно – по улице Большой Садовой.



Такие меры связаны с переключением контактной сети на площади Карла Маркса.



Отмечается, что с 13 сентября транспорт будет ходить по старой схеме. А также будет обслуживаться маршрут № 1, сообщили в «Ростовском городском транспорте».