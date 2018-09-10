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Троллейбусы № 2 и № 22 на один день изменят схему движения

Троллейбусы № 2 и № 22 на один день изменят схему движения
Всего на один день два ростовских троллейбуса сменят свою схему движения. 12 сентября по другому маршруту будут ездить троллейбусы № 22 и № 2.

Так, общественный транспорт № 2 (улица 35-я Линия – Главный ж/д вокзал) и № 22 (пос. Александровка – Главный ж/д вокзал) заработают по кольцевой схеме. Только 12 сентября троллейбусы будут ездить по улице Красноармейской, а обратно – по улице Большой Садовой.

Такие меры связаны с переключением контактной сети на площади Карла Маркса.

Отмечается, что с 13 сентября транспорт будет ходить по старой схеме. А также будет обслуживаться маршрут № 1, сообщили в «Ростовском городском транспорте».

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