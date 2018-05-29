Трое знаменитых ростовчан стали номинантами на премию «Человек года» от журнала GQ



Трое знаменитых ростовчан стали номинантами на премию «Человек года» от журнала GQ. 31 мая названы фамилии кандидатов на это звание.



Так, в номинации «Лицо с экрана» представлен рэпер Баста. Причиной участия именно в этой номинации стало шоу «Газлайф», которое выходит на ютуб-канале исполнителя. К слову, в прошлом году ростовчанин уже стал лауреатом премии в номинации «Музыкант года». На этот раз его конкурентами стали блогеры Юрий Дудь и Евгений Кулик, а также журналисты Леонид Парфенов и Андрей Малахов.



Еще одна номинация, в которой фигурирует фамилия уроженца Ростовской области, – «Открытие года». В ней представлен таганрожец Рома Зверь. Главной его заслугой стала роль в фильме «Лето», в которой певец предстал с совершенно новой для поклонников стороны. Кроме Романа, в данной номинации представлены автор популярнейшего хита «Розовое вино» Федук, писатель Александр Цыпкин, чей проект «БеспринцЫпные чтения» стал популярен во всем мире, лыжник Александр Большунов, а также автор проекта «Яндекс.Такси» Тигран Худаверян.



Третьим представителем донской столицы в числе потенциальных «людей года» стал режиссер Кирилл Серебенников. Собственно, номинирован он на звание «Режиссер года». Конкуренцию ростовскому режиссеру составят Дмитрий Черняков, Дмитрий Крымов, Максим Диденко и Сергей Дворецкий.