Три карликовых обезьянки родились в зоопарке Ростова



В Ростовском зоопарке родились три карликовых обезьянки. Пополнение в семейство игрунок принесла самка Лили.

Двух из трёх детёнышей мама кормит сама, а третьего – зоологи.

- Специалисты зоопарка кормят малыша молочной смесью каждые три часа круглосуточно, - рассказали в пресс-службе Ростовского зоопарка. - Весит он уже около 40 граммов, проявляет активность и учится лазить по канату.



Добавим, что на свет малыши появляются весом не более 20 граммов. Зубки у них начинают расти на второй день. Первые месяцы жизни крошки проводят на спине у мамы.



Экспозиция самых маленьких обезьянок открылась в Ростове в 2016 году. Специалисты сформировали пару игрунок в 2017-м, а уже на следующий год удалось получить потомство.



Посетители уже могут увидеть новорожденных малышей в антропоиднике.



