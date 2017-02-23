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Три дня назад девочка-подросток ушла из дома в Ростовской области и не вернулась

Три дня назад девочка-подросток ушла из дома в Ростовской области и не вернулась
В Ростовской области разыскивается 16-летняя Анастасия Лазарева. Подросток ушла из своего дома в городе Зернограде 20 февраля и до сих пор не вернулась.

Обеспокоенные родственники обратились в полицию. О том, где находится девушка ничего неизвестно уже три дня.
В полиции сообщили приметы пропавшей. На вид ей 15-16 лет, рост около 155 сантиметров, среднего телосложения, прямые темно-русые волосы ниже плеч.
- В день пропажи девушка была одета в синие джинсы, черные полусапожки, дутую синюю куртку, серый свитер, вязаную чёрную шапку с бубоном, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

С собой у подростка был чёрный рюкзак с надписью «Адидас». Всех, кто знает где может находиться Анастасия Лазарева или видел её, просят сообщить по телефонам: 8 (86359) 40-0-02, 41-3-39 или 02.

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