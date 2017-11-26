Трёхрублевый экземпляр для учёного

Владелица букинистической ярмарки рассказала, как появился книжный развал, и каким она его видит в будущем.



В ноябре стало известно, что книжный развал в центре Ростова-на-Дону собираются закрыть. Горожане начали собирать подписи в защиту ярмарки, однако позже оказалось, что островок на Пушкинской преобразят и в лучшем случае предоставят место чуть более 20 квадратных метров.



Освободите место



В середине ноября Ольгу Вершину, хозяйку единственного крупного букинистического развала в Ростове на улице Пушкинской, 175а, вызвали в администрацию Кировского района. Ей сообщили, что павильон по адресу: Университетский, 58, который сейчас используется как склад, собираются закрыть.



Также женщина поинтересовалась судьбой торговой точки на Пушкинской. Там она находится с 2013 года. Выяснилось, что павильон стоит незаконно, хотя ранее об этом его хозяйку никто не предупредил. Руководитель книжной ярмарки планировала в случае закрытия переместиться на Университетский, однако теперь это невозможно. Для того чтобы остаться на Пушкинской, необходимо сначала убрать огромную палатку, а затем принимать участие в конкурсе на это место. Ольге Вершиной в случае выигрыша в конкурсе предложили поставить павильон площадью 22 квадратных метра. Позже власти заявили и о внешнем преображении развала.



Ярмарку объемом более 10 тысяч книг не получится разместить на такой небольшой площади. Книжный развал – это не обычный магазин, а важный культурный и просветительский центр города, считает Ольга Вершина.

- Я не могу понять, почему ярмарку не приравняют к социальному объекту? На популяризацию книг, просвещения город постоянно выделяет деньги. Здесь же не надо ни на что тратиться: приходи, смотри, покупай, — говорит хозяйка. — Например, к нам часто приходит мальчик лет 13-14, берет литературу по математике, иногда редкую. Может, из него вырастет великий математик, который сделает такое открытие, которое перевернет всю науку? Я не знаю, что это за ребенок, но почему ему не помочь? А таких людей много.



Несмотря на то, что заявление о ликвидации было опровергнуто, неравнодушные читатели до сих пор приходят, чтобы оставить свою подпись за сохранение развала именно на Пушкинской в первозданном виде. На сегодняшний день собрано уже более 2 000 подписей возле торговой точки и более 800 - на платформе Change.org.



Шекспир на свалке







Букинистический развал на Пушкинской еще в конце 90-х создал Михаил Леонидович Рапопорт. Началось все с того, что однажды он проходил мимо мусорного бака, где увидел выброшенные сборники сочинений Шекспира, Гете. Подумав, что это безобразие, мужчина начал скупать старые книги, а затем торговать ими. Сначала его палатка располагалась на рынке «Динамо», потом переместилась в гардероб Донской государственной публичной библиотеки. Ярмарка росла и вскоре стала уличной. Когда стилобат библиотеки — верхнюю поверхность ступенчатого цоколя — начали ремонтировать, развал пришлось переместить к церкви, но из-за ее реконструкции павильон только спустя год, в 2013-м, смог временно восстановиться на новом месте. Через четыре года оказалось, что павильон находится на своем месте незаконно, хотя ранее об этом никогда речи не было.



Ненужных книг на развале не бывает. Некоторые экземпляры хранятся по несколько лет, в макулатуру их не сдают.

- Люди чувствуют себя как на Клондайке: они ищут, откапывают на полке с трехрублевыми книгами ту, которая, с их точки зрения, редкая, - рассказывает продавец развала Мария Лещенко. - Мы ее не случайно проглядели, просто считаем, что не продадим за высокую цену. Она или 1935 года издания, или у нее странички нет, а покупатель мечтал всегда пополнить ею свою коллекцию.



В павильоне пять лет лежала дореволюционная толстая книга по строительству мостов. Она пригодилась как раз в то время, когда начали строить Ворошиловский мост. Если сейчас подобная литература попадает на развал, то ее раскупают в считанные минуты, потому что она действительно нужна и полезна. Ольга Николаевна отмечает, что сегодня покупатели стали интересоваться книгами по тяжелому машиностроению и химии. По большому счету старую специальную литературу можно приобрести только в Интернете, она не переиздается, а потребность в ней не пропадает. Спрос на художественную литературу, а также научные труды по филологии не исчезает, потому что от букинистической ярмарки рукой подать до ИФЖиМКК ЮФУ (факультет филологии и журналистики). За детскими книгами 50-60-х годов, в которых содержатся оригинальные иллюстрации, приходят художники. Иногда на прилавок выставляются и рефераты за смешную цену – рубль. Раньше их сдавали в макулатуру, но потом попробовали выставить на продажу и заметили, что ими интересуются молодые ученые.



Один отпуск за 17 лет







Желание людей делиться книгами никогда не исчезает. Ежедневно Ольге Николаевне поступают десятки звонков с просьбой приехать и забрать литературу. Однако сейчас она не может этим заниматься, потому что теперь книги попросту негде хранить из-за решения властей закрыть склад. Женщина объясняет, что в случае если развал на Пушкинской будет занимать не более 22 квадратных метров, придется покупать литературу выборочно, опираясь на ее востребованность, популярность.

К тому же в маленьком ларьке торговать книгами по такой низкой цене, как сейчас, не получится: аренда не будет окупаться. Книги на букинистической ярмарке стоят от 3-5 рублей. Такая цена достигается за счет оборота: развал ежедневно пополняется новой литературой. Ольга Николаевна работает без отдыха.

- Это упорный труд, чтобы ставить минимальную цену, нужно завозить новую литературу каждый день. У меня за 17 лет отпуск был всего один раз, - рассказывает она. - Работаю без выходных, особенно летом, потому что в это время у людей ремонты, переезды.



Ярмарка за время своего существования привлекала многих известных и талантливых людей. Например, на книжном развале искал материалы для своих исследований доктор исторических наук, профессор РГУ Юрий Павлович Денисов. Он приходил на книжную ярмарку, покупал книги, садился там же и изучал их. После его смерти родственники подарили развалу половину его личной библиотеки. В разные годы развал посещали ростовский предприниматель Иван Саввиди, писательница Татьяна Устинова, писатели-фантасты Дмитрий Емец и Евгений Лукин, актер Леонид Каневский и многие другие.