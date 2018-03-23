Авторизация

Регистрация


  • USD 57.00
  • EUR 70.57
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Траурные мероприятия в память о погибших в Кемерово пройдут в Ростове

Траурные мероприятия в память о погибших в Кемерово пройдут в Ростове

В Ростове пройдут траурные мероприятия в память о погибших в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Церемония начнётся 27 марта в 12 часов у памятника «Мать и дитя» (угол улицы Большой Садовой и проспекта Театрального).
В этот же день в Старо-Покровском храме на Большой Садовой, 113 б митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершит заупокойное богослужение. Начало – в 15:30.

Заупокойные богослужения пройдут 27 марта во всех храмах Русской православной церкви.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.