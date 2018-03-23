Траурные мероприятия в память о погибших в Кемерово пройдут в Ростове





В Ростове пройдут траурные мероприятия в память о погибших в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».



Церемония начнётся 27 марта в 12 часов у памятника «Мать и дитя» (угол улицы Большой Садовой и проспекта Театрального).

В этот же день в Старо-Покровском храме на Большой Садовой, 113 б митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершит заупокойное богослужение. Начало – в 15:30.



Заупокойные богослужения пройдут 27 марта во всех храмах Русской православной церкви.