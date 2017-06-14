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Трамвайный маршрут соединит Западный, центр Ростова и Сельмаш

Трамвайный маршрут соединит Западный, центр Ростова и Сельмаш

Трамвайный маршрут соединит Западный жилой массив, центр Ростова и Сельмаш. Таким образом, добраться до центра города с ЗЖМ можно будет, минуя пробки на проспекте Стачки.

До Западного продлят маршрут трамвая № 10. По новой схеме вагоны начнут ходить с 18 июня, сообщает Ростовский городской транспорт.

Измененная схема движения будет выглядеть следующим образом:
Сельмаш - ул. 1-й Конной Армии – ул. 14-я Линия – ул. Ченцова – ул. М. Горького – Гл. автовокзал – пр. Сиверса – Лендворец - ул. Собино – пер. Перовский – ул. Гусева – ул. Дальневосточная – ул. Скачкова – ул. Ясная – ул. 2-я Кольцевая – ул. Калинина – ул. Осипенко – ул. Мичуринская (площадь Тружеников – Западный жилой массив).

На маршруте будут работать 10-14 вагонов. Интервал движения составит около 10 минут.

Фото: http://transphoto.ru

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