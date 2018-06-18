Трамваи по улице Станиславского в Ростове начнут ходить с 1 июля



Возобновить движение трамваев по улице Станиславского обещают 1 июля. Об этом сообщил глава администрации Ростова Виталий Кушнарев.



Сити-менеджер также объяснил, почему улицу не сдали в срок. По его словам, первоначальный объём работ в процессе был увеличен в два-три раза. Во время реконструкции выявлены множество неучтённых коммуникаций, а также два подземных родника.

- Все старые коммуникации были заменены, - добавил Виталий Кушнарёв.



Напомним, в середине ноября 2017 года работы на Станиславского приостановили. Потребовалось изменение проекта. Начальная документация не учитывала масштаб переделок инженерных коммуникаций. ПСД претерпела изменения на 60%. Стоимость работ после этого выросла на 400 миллионов рублей. А общая смета составила 1,3 миллиарда рублей. Средства были выделены из городского и регионального бюджетов. Однако и это не стало окончательной суммой. В июне на дополнительные работы выделили ещё 84 млн рублей.



Добавим, что ранее на реконструированной улице открыли автомобильное движение на участке от Ворошиловского до Театральной площади. Для организации движения трамваев не была установлена контактная сеть.



Изначально, завершить работы планировалось к 1 июню. Потом срок сдачи перенесли на 14 июля. Однако работы на улице Станиславского продолжаются до сих пор.