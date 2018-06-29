Тотемную фигуру из нефрита за 450 тысяч рублей продает житель Ростова





Ростовчанин продает тотемную фигуру из нефрита за 450 тысяч рублей. Он пытается найти покупателя через популярный сервис.



По словам Игоря, вещь использовалась в древних ритуалах. Высота артефакта достигает 60 сантиметров, а масса составляет 30 килограммов. Статую продавец относит к культуре Хуншань. Уникальная вещь была изготовлена за несколько тысячелетий до нашей эры.



Тем не менее остается загадкой, откуда у ростовчанина такая редкость. Комментировать мужчина ничего не стал.



Культура Хуншань представляет собой археологическую культуру неолита/халколита в северо-восточном Китае. Находки относятся к периоду V–III тысячелетиям до нашей эры. Их можно встретить в Монголии, провинциях Хэбэй и Ляонин. Культура получила название по месту раскопок в Хуншаньхоу, проведённых в 1908 году.