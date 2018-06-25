Торжественный развод конной дружины показали иностранным гостям в Ростове





Заключительный матч группового этапа ЧМ-2018 в Ростове донские казаки открыли торжественным разводом конных патрулей.



Столица донского региона полна иностранных туристов — тысячи футбольных болельщиков из разных уголков мира посетили город за последние несколько недель. Конечно, гости города хотят познакомиться с местным колоритом и культурой. Предметом особого интереса для них оказалось казачество — визитная карточка донского региона.







Более 300 казаков принимают участие в обеспечении общественного порядка во время чемпионата мира по футболу. Патрулируя улицы совместно с полицией, дружинники регулярно становятся объектами пристального внимания.



Перед началом матча Исландия — Хорватия казаки порадовали ростовчан и иностранных гостей показательным выступлением. В пляжной зоне Левобережного парка состоялся торжественный развод конной дружины. Зрители церемонии смогли увидеть как основные элементы конного построения и динамичные перестроения конницы, так и специальные приемы — «восьмерку», «выход на мельницу» и «косичку». Завершилась программа невероятно красочным зрелищем: дружинники продемонстрировали туристам танец — конный котильон.







Болельщики с любопытством наблюдали за необычным действом — выступления казаков пришлись гостям города по душе. Иностранцы снимали церемонию на камеры и с удовольствием фотографировались с представителями донского казачества.



