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Торжественный развод конной дружины показали иностранным гостям в Ростове

Торжественный развод конной дружины показали иностранным гостям в Ростове

Заключительный матч группового этапа ЧМ-2018 в Ростове донские казаки открыли торжественным разводом конных патрулей.

Столица донского региона полна иностранных туристов — тысячи футбольных болельщиков из разных уголков мира посетили город за последние несколько недель. Конечно, гости города хотят познакомиться с местным колоритом и культурой. Предметом особого интереса для них оказалось казачество — визитная карточка донского региона.

Торжественный развод конной дружины показали иностранным гостям в Ростове

Более 300 казаков принимают участие в обеспечении общественного порядка во время чемпионата мира по футболу. Патрулируя улицы совместно с полицией, дружинники регулярно становятся объектами пристального внимания.

Перед началом матча Исландия — Хорватия казаки порадовали ростовчан и иностранных гостей показательным выступлением. В пляжной зоне Левобережного парка состоялся торжественный развод конной дружины. Зрители церемонии смогли увидеть как основные элементы конного построения и динамичные перестроения конницы, так и специальные приемы — «восьмерку», «выход на мельницу» и «косичку». Завершилась программа невероятно красочным зрелищем: дружинники продемонстрировали туристам танец — конный котильон.

Торжественный развод конной дружины показали иностранным гостям в Ростове

Болельщики с любопытством наблюдали за необычным действом — выступления казаков пришлись гостям города по душе. Иностранцы снимали церемонию на камеры и с удовольствием фотографировались с представителями донского казачества.

Торжественный развод конной дружины показали иностранным гостям в РостовеТоржественный развод конной дружины показали иностранным гостям в РостовеТоржественный развод конной дружины показали иностранным гостям в РостовеТоржественный развод конной дружины показали иностранным гостям в РостовеТоржественный развод конной дружины показали иностранным гостям в Ростове

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