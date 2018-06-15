Торжественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в Ростове





14 июня официально состоялось открытие чемпионата мира по футболу-2018 в России. Все 13 городов, в том числе Ростов, стали местом пребывания большого количества иностранных болельщиков. На Дону южное гостеприимство иностранным гостям продемонстрировали сразу же по выходу из самолёта.







Днём 17 июня донская столица приветствовала гостей из Швейцарии и Бразилии. Команды именно этих двух стран встретятся сегодня на стадионе «Ростов Арена». Игра станет первой на ростовском поле и даст начало серии матчей, которые пройдут в Ростове.



Иностранцев ожидали на концертной площадке «Центр донского гостеприимства», расположенной перед аэропортом Платов, в рамках акции Gentlefan. Данная акция уже проводилась в 2016 году, когда в Ростов прибыли фанаты «Манчестер Юнайтед», чтобы поболеть за любимую команду.







Всего двумя рейсами в Ростов прилетели порядка 400 болельщиков из Бразилии и Швейцарии. С хлебом-солью их встречали донские казаки, проявляя настоящее южное радушие и гостеприимство. Всем гостям предлагали мороженое, воду, а также фрукты, выращенные на Юге России.



Иностранцы охотно пускались в пляс с казаками и даже пытались подпевать некоторые русские народные песни. Особенно им понравились национальные музыкальные инструменты: ложки, балалайки и другие. Некоторые болельщики пытались играть на них, а также пробовали себя в умении владеть шашкой, вдохновившись примером донских казаков.







Гостей города лично встречал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он пообщался с футбольными фанатами, расспросил их о дальнейшем маршруте и пожелал удачи сборным их стран в предстоящей игре. А болельщикам Швейцарии Василий Юрьевич рассказал о встрече с их президентом.

- Акцией Gentlefan мы хотим продемонстрировать иностранным гостям донское гостеприимство, особенности нашего региона, наш особый южный колорит, - рассказал Василий Юрьевич. – Мы хотим показать, что готовы принимать болельщиков.







Сами фанаты были приятно удивлены тем, как их встретили после перелета. Особенным успехом у них пользовались казачьи песни и танцы.

- Мы приятно удивлены тем, как нас встретили здесь, - рассказал один из бразильских болельщиков. – Все то, что было сделано для нас, – действительно необычно и круто. У нас просто нет других слов. Мы были уже в Москве, и там нас тоже встретили очень здорово, но не так, как здесь. Тут есть особый колорит.







После торжественного приема иностранные болельщики на шаттлах отправились в город. Некоторые из них проведут в Ростове еще несколько дней, другие уедут сразу после игры в соседний Краснодар, чтобы посмотреть Юг России.



