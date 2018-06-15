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Торжественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в Ростове

Торжественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в Ростове

14 июня официально состоялось открытие чемпионата мира по футболу-2018 в России. Все 13 городов, в том числе Ростов, стали местом пребывания большого количества иностранных болельщиков. На Дону южное гостеприимство иностранным гостям продемонстрировали сразу же по выходу из самолёта.

Торжественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в Ростове

Днём 17 июня донская столица приветствовала гостей из Швейцарии и Бразилии. Команды именно этих двух стран встретятся сегодня на стадионе «Ростов Арена». Игра станет первой на ростовском поле и даст начало серии матчей, которые пройдут в Ростове.

Иностранцев ожидали на концертной площадке «Центр донского гостеприимства», расположенной перед аэропортом Платов, в рамках акции Gentlefan. Данная акция уже проводилась в 2016 году, когда в Ростов прибыли фанаты «Манчестер Юнайтед», чтобы поболеть за любимую команду.

Торжественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в Ростове

Всего двумя рейсами в Ростов прилетели порядка 400 болельщиков из Бразилии и Швейцарии. С хлебом-солью их встречали донские казаки, проявляя настоящее южное радушие и гостеприимство. Всем гостям предлагали мороженое, воду, а также фрукты, выращенные на Юге России.

Иностранцы охотно пускались в пляс с казаками и даже пытались подпевать некоторые русские народные песни. Особенно им понравились национальные музыкальные инструменты: ложки, балалайки и другие. Некоторые болельщики пытались играть на них, а также пробовали себя в умении владеть шашкой, вдохновившись примером донских казаков.

Торжественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в Ростове

Гостей города лично встречал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он пообщался с футбольными фанатами, расспросил их о дальнейшем маршруте и пожелал удачи сборным их стран в предстоящей игре. А болельщикам Швейцарии Василий Юрьевич рассказал о встрече с их президентом.
- Акцией Gentlefan мы хотим продемонстрировать иностранным гостям донское гостеприимство, особенности нашего региона, наш особый южный колорит, - рассказал Василий Юрьевич. – Мы хотим показать, что готовы принимать болельщиков.

Торжественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в Ростове

Сами фанаты были приятно удивлены тем, как их встретили после перелета. Особенным успехом у них пользовались казачьи песни и танцы.
- Мы приятно удивлены тем, как нас встретили здесь, - рассказал один из бразильских болельщиков. – Все то, что было сделано для нас, – действительно необычно и круто. У нас просто нет других слов. Мы были уже в Москве, и там нас тоже встретили очень здорово, но не так, как здесь. Тут есть особый колорит.

Торжественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в Ростове

После торжественного приема иностранные болельщики на шаттлах отправились в город. Некоторые из них проведут в Ростове еще несколько дней, другие уедут сразу после игры в соседний Краснодар, чтобы посмотреть Юг России.

Торжественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в РостовеТоржественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в РостовеТоржественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в РостовеТоржественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в РостовеТоржественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в РостовеТоржественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в РостовеТоржественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в РостовеТоржественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в РостовеТоржественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в РостовеТоржественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в РостовеТоржественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в РостовеТоржественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в РостовеТоржественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в РостовеТоржественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в РостовеТоржественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в РостовеТоржественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в РостовеТоржественный прием устроили бразильским и швейцарским болельщикам в Ростове

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