«ТНС-Энерго» разместит рекламу на матчах ФК «Ростов» за 120 млн рублей





«ТНС-Энерго» разместит рекламу на матчах ФК «Ростов» за 120 млн рублей. Тендер на многомиллионную пиар-кампанию энергетики разместили на портале госзакупок. «ТНС-Энерго» планирует с марта по май 2018 года размещать рекламу со своим логотипом на стадионах «Олимп-2», «Ростов Арена» и официальном сайте «желто-синих».



На первый взгляд, кажется, что крупная компания делает широкий жест, заказывая рекламу у клуба. Но подобная акция весьма сомнительна. Ведь «ТНС-Энерго» не производит товары, а является монополистом, продающим электроэнергию жителям области. Так что выбор у потребителей невелик.



Рекламу, конечно же, организация оплатила из собственных средств, то есть с нашей с вами платы за электричество. Выходит, что ростовчане поневоле стали спонсорами профессионального футбола. Но «скидываться» приходится всем без исключения: инвалидам, пенсионерам и просто малообеспеченным людям.



Странно, что компания заключает подобное соглашение с командой, в то время как тарифы постоянно растут. Каждый год плата за ресурсоснабжение неуемно поднимается. Ощущение, будто это делается ради того, чтобы организация могла позволить себе многомиллионную рекламу или очередную дорогую иномарку.



Также неизвестно, для какой цели энергетики устраивают многомиллионную пиар-кампанию. На всех квитанциях, которые они присылают жителям донской столицы, присутствует логотип «ТНС-Энерго». Практически каждый ростовчанин и так знаком с этой организацией.