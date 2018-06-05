«ТНС-Энерго» потратил 50 миллионов рублей на рекламу на матчах ФК «Ростов»



«ТНС-Энерго Ростов-на-Дону» потратил на рекламу на матчах «желто-синих» 50 миллионов рублей. Согласно официальным документам энергетики в течение нескольких месяцев – с конца июля по начало декабря – будут размещать рекламу на стадионах «Олимп-2», «Ростов Арена» и форме футболистов.



Кроме того, «ТНС-Энерго» получают право использования статуса «Титульного спонсора» донского клуба в официальных пресс-релизах и заявлениях в средствах массовой информации.



Такой контракт с футбольным клубом на фоне роста тарифов выглядит неуместным. Ежегодно цены на электричество вырастают с завидным постоянством. Складывается впечатление, что тарифы повышаются именно для того, чтобы дать многомиллионную рекламу или же приобрести люксовый кроссовер, как это было в 2016 году. Тогда «ТНС-Энерго» купил «Тойоту Лэнд Крузер 200».