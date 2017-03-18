«ТНС энерго» обязывает дачников из Батайска оплачивать общедомовые нужды

По велению энергетиков дачное некоммерческое товарищество стало многоквартирным домом.





Донские энергетики не перестают удивлять новыми способами отъёма денег у населения. На этот раз «ТНС энерго» переселило владельцев дачных домиков в ….. многоквартирный дом! И теперь пытается заставить их оплачивать электроэнергию, израсходованную в местах общего пользования.



Ранее Rostov.ru писал, что ПАО ТНС пытается взыскать с жителей «Донской чаши» несуществующие «долги» по оплате электроэнергии в виде потерь в линиях, проходящих по территории товарищества. Таким образом, в квитанциях за свет появляются пятизначные цифры. Хотя по закону их должен оплачивать собственник или владелец распределительных линий, но никак не потребитель. Но так как ПАО «ТНС Энерго» не удосужилось найти настоящего собственника линий, оно решило переложить эти платежи на плечи дачников.



Однако в 2016 году УФАС Ростовской области признало действия ПАО «ТНС Энерго» незаконными и обязало компанию перестать начислять дачникам долги за электроэнергию. Решение антимонопольной службы монополисты обжаловали сначала в апелляционной инстанции, а проиграв там, подали в кассационную инстанцию - Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, который отправил дело на пересмотр.







Но Арбитражный суд повторно подтвердил выводы УФАС. Решение вынесено 28 декабря 2016 года и на него ПАО ТНС уже подало апелляционную жалобу. Видимо, решив подстраховаться, компания меняет линию поведения. И уже в феврале преподносит дачникам всё те же долги, но уже не за потери в линиях, а как оплату электроэнергии в местах … общего пользования и внутридомовых потерях! Возможно, коммунальщики часто и считают население не грамотным, но не до такой же степени. Каждый потребитель коммунальных услуг знает, что оплата ОДН взимается только в многоквартирных домах. Какие могут быть места общего пользования в дачном товариществе?



Более того, жители ДНТ выяснили, что взысканные деньги за потери в линиях, проходящих по территории товарищества, уже с 2015 года «ТНС» проводит как оплату внутридомовых расходов в местах общего пользования (МОП).

- Именно об этом свидетельствуют выписки из лицевых счетов, открытых ПАО ТНС потребителям коммунальной услуги. Из них явствует, что начиная с декабря 2015 года, компания выставляет владельцам индивидуальных жилых домов не какие-то непонятные и не обоснованные Законом долги, а «обоснованные» требования по оплате электроэнергии в МОП, предусмотренные законодательством исключительно для многоквартирных домов, - рассказал житель «Донской чаши» Александр Черепанов.







Пока не понятно, останется проводимый эксперимент достоянием только батайских дачников или будет успешно распространен на другие ДНТ, СТ, да и всех прочих граждан, проживающих в частных домах.



Объяснений, на каком основании потери должны оплачивать потребители электроэнергии как часть коммунальной услуги, не давали ни ПАО ТНС, ни многочисленные суды, взыскивающие с жителей ДНТ выдуманные «долги», ни прокуратура города Батайска и Ростовской области, куда постоянно обращаются граждане с жалобами на незаконные поборы, ни администрация города Батайска, ни Государственная жилищная инспекция Ростовской области, ни территориальное управление Роспотребнадзора по Ростовской области.



Нельзя не добавить, что во время судебных процессов энергетические монополисты пытаются выжать из обычных потребителей последние копейки, при чем абсолютно необоснованно. Между тем, компания тратит огромные деньги на свой пиар, спонсируя футбольный клуб «Ростов» и покупает дорогостоящие иномарки за несколько миллионов для собственных нужд.