«ТНС энерго» через суд хочет взыскать с «Ростовской транспортной компании» 18 млн руб.



«ТНС энерго» хочет взыскать с «Ростовской транспортной компании» через суд более 18 млн руб. 17 января компания подала соответствующий иск в арбитражный суд.



Исходя из заявления, размещенного в электронной картотеке дел, «ТНС энерго» хочет взыскать с РТК задолженность в размере 18 млн 96 тыс. руб. Первое судебное заседание по делу назначено на 9 февраля.



На прошлой неделе в «ТНС энерго» заявили, что из-за долга полностью приостановят электроснабжение «Ростовской транспортной компании», которая обслуживает рельсовый транспорт. Энергопоставщиков не устраивает то, что, не смотря на просрочку платежа в 3,5 месяца, РТК не предпринимает никаких действий для погашения задолженности.



Напомним, в Ростове уже приостанавливали работу безрельсового электротранспорта. 15 декабря ростовские трамваи загнали в депо, а линии обесточили. На городских маршрутах не осталось ни одного вагона, а водители на протяжении нескольких часов оставались на своих местах в ожидании указаний от руководства.