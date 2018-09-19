Тигрицу Яшму перевезут из Ростовского зоопарка в ярославский



Обитательницу Ростовского зоопарка, тигрицу Яшму, перевезли в ярославский зоопарк. Об этом 21 сентября рассказали в пресс-службе донского зоосада.



Сообщается, что Яшма родилась в прошлом году в Ростове у родителей Устина и Примы. Теперь она будет жить в другом зоопарке в Ярославле в рамках программы по сохранению популяции амурского тигра.



Сейчас в Ростовском зоопарке уже начали строительство нового вольера для молодой тигрицы из Москвы. Животное привезут для создания пары с Устином и сохранения рода.



– Тигрица Прима, в союзе с которой Устин впервые стал папой, уже вышла из детородного возраста и содержится в отдельном вольере, – прокомментировали в пресс-службе.