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Тигрицу Яшму перевезут из Ростовского зоопарка в ярославский

Тигрицу Яшму перевезут из Ростовского зоопарка в ярославский
Обитательницу Ростовского зоопарка, тигрицу Яшму, перевезли в ярославский зоопарк. Об этом 21 сентября рассказали в пресс-службе донского зоосада.

Сообщается, что Яшма родилась в прошлом году в Ростове у родителей Устина и Примы. Теперь она будет жить в другом зоопарке в Ярославле в рамках программы по сохранению популяции амурского тигра.

Сейчас в Ростовском зоопарке уже начали строительство нового вольера для молодой тигрицы из Москвы. Животное привезут для создания пары с Устином и сохранения рода.

– Тигрица Прима, в союзе с которой Устин впервые стал папой, уже вышла из детородного возраста и содержится в отдельном вольере, – прокомментировали в пресс-службе.

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