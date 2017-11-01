Тигренку из Ростовского зоопарка выбрали имя





Тигренку, родившемуся в Ростовском зоопарке, выбрали имя. Кличку детенышу амурских тигров выбрали ростовчане.



Конкурс на имя маленькому хищнику проходил в два этапа. Во время первого жители города присылали свои варианты женских имен, начинающихся на букву «я». На втором этапе из всех присланных вариантов было выбрано три самых популярных. В итоге тигренку Устина и Примы дали имя - Яшма.



Днём 3 ноября Яшма и Прима вышли в вольер и показались посетителям. Малышке уже три месяца. Как рассказали в Ростовском зоопарке, она заметно подросла и окрепла, но по-прежнему не отходит далеко от мамы.