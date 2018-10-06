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Тепло в дома ростовчан дадут 15 октября

Тепло в дома ростовчан дадут 15 октября
Фото: om-saratov.ru
Отопительный период в Ростове планируется начать с 15 октября, сообщили в администрации города.

По информации мэрии, 10 октября к отоплению подключат объекты социальной сферы.
- К 1 октября была подготовлена 271 котельная в городе. Выполнены все регламентные работы (промывка, опрессовка, ревизия) систем отопления 4 653 жилых домов с центральным отоплением, - рассказали в администрации Ростова.

Кроме того, к зиме были отремонтированы 5,5 трассового километра тепловых сетей и тепловых вводов, 92,5 километра воздушных и кабельных линий, 58 трансформаторных подстанций, а также газопроводы среднего и низкого давления.

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