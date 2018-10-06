Тепло в дома ростовчан дадут 15 октября



Фото: om-saratov.ru

Отопительный период в Ростове планируется начать с 15 октября, сообщили в администрации города.



По информации мэрии, 10 октября к отоплению подключат объекты социальной сферы.

- К 1 октября была подготовлена 271 котельная в городе. Выполнены все регламентные работы (промывка, опрессовка, ревизия) систем отопления 4 653 жилых домов с центральным отоплением, - рассказали в администрации Ростова.



Кроме того, к зиме были отремонтированы 5,5 трассового километра тепловых сетей и тепловых вводов, 92,5 километра воздушных и кабельных линий, 58 трансформаторных подстанций, а также газопроводы среднего и низкого давления.