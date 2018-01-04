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Тёплая погода прогнозируется в Ростове на Рождество

Тёплая погода прогнозируется в Ростове на Рождество
Тёплая погода прогнозируется в Ростове на Рождество.

Днём в субботу в донской столице ожидается до +3 градусов. В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, в Ростове - до +1. На следующий день, по данным сервиса Яндекс.Погода, температура поднимется до +5…+7 градусов.

Оба дня будут пасмурными, но осадков не прогнозируется. В Ростовской области в эти выходные ночью - от -4 до +1 градуса, днём - от 0 до +5 градусов. Ночью и утром в отдельных районах -
туман, гололед.

Добавим, что в ночь с 6 на 7 января во многих храмах Дона пройдут праздничные богослужения. Службы начнутся в 23.00 и 00.00 и продлятся до 2-3 часов ночи. В храмах, где не запланированы ночные литургии, богослужения пройдут утром 7 января.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий возглавит Божественную литургию в кафедральном храме Рождества Пресвятой Богородицы на Соборной площади в Ростове. Богослужение начнётся в 23.00.

А 7 января в 16.00 в Патриаршем Вознесенском всеказачьем соборе Новочеркасска будет совершена Великая вечерня.

Напомним, в Рождественскую ночь в Ростове общественный транспорт будет ходить до 4 часов утра.

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