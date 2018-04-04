Тёплая и солнечная погода порадует ростовчан на выходных



Жители донской столицы могут смело откладывать в сторону пуховики и зонтики. В пасхальные дни ожидается тёплая погода без осадков, сообщают эксперты Гидрометцентра.



Так, в субботу температура воздуха достигнет 18 градусов тепла днём, в ночное время суток столбик термометра опустится до 6 градусов тепла. Синоптики обещают, что на протяжении всего дня погода будет безоблачной. Ночью ростовчане смогут увидеть в небе убывающую луну. Скорость ветра в среднем составит 3 м/с.



В пасхальную ночь ростовчанам не придётся дрожать от холода. Столбик термометра покажет отметку 8 градусов тепла. В воскресенье днём снова будет светить солнце, скорость ветра достигнет 5,5 м/с.



В целом, солнечная погода без осадков ожидается на всей территории Ростовской области. Так, в южной части региона температура воздуха достигнет днём 17 градусов тепла, в северной — 14 градусов.