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Тёплая и солнечная погода порадует ростовчан на выходных

Тёплая и солнечная погода порадует ростовчан на выходных
Жители донской столицы могут смело откладывать в сторону пуховики и зонтики. В пасхальные дни ожидается тёплая погода без осадков, сообщают эксперты Гидрометцентра.

Так, в субботу температура воздуха достигнет 18 градусов тепла днём, в ночное время суток столбик термометра опустится до 6 градусов тепла. Синоптики обещают, что на протяжении всего дня погода будет безоблачной. Ночью ростовчане смогут увидеть в небе убывающую луну. Скорость ветра в среднем составит 3 м/с.

В пасхальную ночь ростовчанам не придётся дрожать от холода. Столбик термометра покажет отметку 8 градусов тепла. В воскресенье днём снова будет светить солнце, скорость ветра достигнет 5,5 м/с.

В целом, солнечная погода без осадков ожидается на всей территории Ростовской области. Так, в южной части региона температура воздуха достигнет днём 17 градусов тепла, в северной — 14 градусов.

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