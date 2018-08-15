Теплая и облачная погода ожидает ростовчан на выходных



В ближайшие три дня на территории Ростовской области ожидается теплая и облачная погода. Информацию об этом сообщает ростовский Гидрометцентр.



В пятницу, 17 августа, температура достигнет +17...+22 градуса. Область ждет переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Порывы ветра составят 7-12 метров в секунду.



На следующий день, в субботу, столбик термометра остановится на отметке +32 градуса. Скорость ветра при этом составит 5 метров в секунду. Синоптики прогнозируют облачность и отсутствие осадков.



В воскресенье, 19 августа, сохранится хорошая погода. Уровень температуры опустится до +28 градусов. Ожидаются облачность и небольшой ветер. Осадков также не будет.