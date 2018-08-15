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Теплая и облачная погода ожидает ростовчан на выходных

Теплая и облачная погода ожидает ростовчан на выходных
В ближайшие три дня на территории Ростовской области ожидается теплая и облачная погода. Информацию об этом сообщает ростовский Гидрометцентр.

В пятницу, 17 августа, температура достигнет +17...+22 градуса. Область ждет переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Порывы ветра составят 7-12 метров в секунду.

На следующий день, в субботу, столбик термометра остановится на отметке +32 градуса. Скорость ветра при этом составит 5 метров в секунду. Синоптики прогнозируют облачность и отсутствие осадков.

В воскресенье, 19 августа, сохранится хорошая погода. Уровень температуры опустится до +28 градусов. Ожидаются облачность и небольшой ветер. Осадков также не будет.

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