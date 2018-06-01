Теплая и дождливая погода ожидает ростовчан на этой неделе



Теплая и дождливая погода придет в Донской край на этой неделе. По данным Ростовгидромета, в понедельник, 4 июня, в отдельных районах Ростовской области ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха при этом поднимется до +29 градусов. Порывы ветра в дождь могут достигать 16 метров в секунду.



Во вторник, 5 июня, также возможен дождь. Температура воздуха днем поднимется до +27 градусов. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.



Среда в донской столице и области будет дождливой. Температура воздуха днем будет +23 градуса, ветер северный, 3 метра в секунду.



В четверг будет пасмурная погода, но осадков не ожидается. Столбики термометров днем покажут +21 градус. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду.



В пятницу, 8 июня, на Дону ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем будет +23 градуса. Ветер восточный, 2 метра в секунду.