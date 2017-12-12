Температурный максимум за последние 80 лет зафиксирован в декабре в Ростове



В Ростове установлен абсолютный максимум температуры в декабре за последние 80 лет.



Самыми тёплыми днями в первый зимний месяц за последние десятилетия стали 12 и 13 декабря, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Так, 12 декабря 1937 года было отмечено +8,8 градуса, между тем в 2017 году этот температурный режим был побит. В этот день в текущем году зафиксирована температура +11,3 градуса.



13 декабря 2017 года синоптики зафиксировали +12 градусов, что тоже является рекордом. До этого максимум отмечался в этот день в 2014 году. Тогда температура воздуха поднялась до +10 градусов.



В ближайшие дни в донской столице температура несколько снизится. Днём 14 и 15 декабря ожидается +6…+9 градусов тепла, 16 декабря - +9…+11 градусов. В пятницу, 15 декабря, а также в воскресенье и в начале следующей неделе в Ростовской области прогнозируются дожди.



Если верить долгосрочному прогнозу, то минусовая температура придёт на Дон только к следующим выходным.