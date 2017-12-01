Телефоны в кроссовках снова пытались передать в колонию в Ростовской области





В батайскую исправительную колонию № 15 пытались передать кроссовки с мобильными телефонами.



Во время досмотра почтовой бандероли сотрудники режимного учреждения нашли спрятанные в подошве кроссовок два сотовых телефона. Там же находилось четыре полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения, предположительно, наркотического содержания. На наличие запрещённого вещества указала служебная собака. Пёс подал сигнал сотрудникам ИК, после чего они тщательно досмотрели передачу.



Посылку в колонию прислала жительница Азова. Она предназначалась одному из осужденных, отбывающему наказание за хранение наркотиков.



Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области, по данному факту ведется проверка.

- Изъятые вещества направлены в отдел по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по городу Батайску для принятия решения, - добавили в ведомстве.



