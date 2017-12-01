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Телефоны в кроссовках снова пытались передать в колонию в Ростовской области

Телефоны в кроссовках снова пытались передать в колонию в Ростовской области

В батайскую исправительную колонию № 15 пытались передать кроссовки с мобильными телефонами.

Во время досмотра почтовой бандероли сотрудники режимного учреждения нашли спрятанные в подошве кроссовок два сотовых телефона. Там же находилось четыре полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения, предположительно, наркотического содержания. На наличие запрещённого вещества указала служебная собака. Пёс подал сигнал сотрудникам ИК, после чего они тщательно досмотрели передачу.

Посылку в колонию прислала жительница Азова. Она предназначалась одному из осужденных, отбывающему наказание за хранение наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области, по данному факту ведется проверка.
- Изъятые вещества направлены в отдел по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по городу Батайску для принятия решения, - добавили в ведомстве.

Телефоны в кроссовках снова пытались передать в колонию в Ростовской области

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