Танк Т-34, поднятый со дна реки, готовят к участию в параде в Ростове: видео





Легендарные танки Т-34/76 и Т-70 могут встать в колонну военной техники, участвующей в шествии «Бессмертного полка» 9 мая.



У каждой единицы техники, которую ростовчане увидят на центральных улицах Ростова в День Победы, есть свой боевой путь.

- В настоящее время решается вопрос об участии в шествии «Бессмертного полка» двух легендарных танков Великой Отечественной - Т-34/76 и Т-70, найденных поисковиками объединения «Миус-фронт» на территории Ростовской области. Напомним, что в прошлом году впервые со времен Великой Отечественной на главной площади нашего города появилась техника 1941-45 годов. Это произошло по инициативе ветеранов войны, которые предложили штабу «Бессмертного полка» вывести на улицы донской столицы технику Победы, - рассказал организатор шествия «Бессмертного полка» в Ростове-на-Дону Андрей Кудряков.





Бронеавтомобиль «Скаут».



Знаменитая «тридцатьчетверка», которая готовится к участию в параде, была поднята со дна реки Миус в июне 2010 года. Тогда танк представлял собой груду металла. От него уцелели только днище и левая гусеница, несколько разрозненных деталей – в машину попал снаряд или авиабомба. Но специалисты Донского военно-исторического музея смогли подарить машине вторую жизнь.

- В этом году техники, участвующей в параде, станет заметно больше. Помимо танков, на Театральную площадь выйдут бронемашины БА-20, БА-10, бронетранспортёр «Скаут», знаменитая ракетная установка катюша, будет даже трофейный немецкий автомобиль (такие машины, захваченные у врага, также участвовали в боевых действиях). Большинство единиц техники в отличном состоянии, на ходу, и сейчас активно проходит подготовку к параду, - отметил директор Донского военно-исторического музея Иван Стреляев.





ПВО «Штовер».



Именно машины музея и составят основу парадной колонны. Кроме них, в составе парада, возможно, пройдут еще несколько автомобилей времён войны, которые принадлежат частным ростовским коллекционерам, хранителям машин времен Великой Отечественной.

- Особо отметим, что в кузовах грузовиков и легковых автомобилей будут сидеть молодые ребята в форме 1941-45 годов, участники ростовских военно-исторических клубов. Именно они олицетворяют молодость наших фронтовиков, их несгибаемый дух, мужественность, тех фронтовиков, чьи портреты мы несём в строю «Бессмертного полка», - добавил Андрей Кудряков.





Медицинская машина.



Напомним, в этом году прогнозируется, что в шествии «Бессмертного полка» примут участие около 100 тысяч человек. Колонна будет формироваться на площади Карла Маркса с 8 часов утра 9 мая. Впереди поедут байкеры мотоклуба «Ночные волки», за ними проследует техника времён Великой Отечественной войны, найденная на полях сражений, следом за которой пойдут участники акции.





Советский легкий бронеавтомобиль БА-20.