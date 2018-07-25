Авторизация

Регистрация


  • USD 62.97
  • EUR 73.34
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Таксисты подозревают «Платов» в умышленной организации пробки

Таксисты подозревают «Платов» в умышленной организации пробки
Водители такси обвиняют «Платов» в умышленной организации пробки на выезде из парковки аэропорта. Руководство подозревают в том, что они специально создают затор транспорта, чтобы заработать деньги.

По правилам аэропорта на парковке разрешена бесплатная стоянка в течение 15 минут. Если водитель задерживается дольше этого времени, ему нужно заплатить 500 рублей.

В последнее время на выезде часто возникают транспортные заторы, для образования которых нет никаких видимых причин. При этом водители могут проводить в пробке по 30-40 минут, из-за этого таксисты теряют большую часть заработанных денег. Они уверены, что такая ситуация создается умышленно.

– Мы 30 минут стояли в очереди, но она совсем не продвинулась. Таким образом, закончилось время бесплатной стоянки, и нам пришлось заплатить 500 рублей. Из-за этого люди начали конфликтовать с сотрудниками аэропорта, но ситуация только усугубилась, – рассказывает один из сотрудников такси.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.