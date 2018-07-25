Таксисты подозревают «Платов» в умышленной организации пробки



Водители такси обвиняют «Платов» в умышленной организации пробки на выезде из парковки аэропорта. Руководство подозревают в том, что они специально создают затор транспорта, чтобы заработать деньги.



По правилам аэропорта на парковке разрешена бесплатная стоянка в течение 15 минут. Если водитель задерживается дольше этого времени, ему нужно заплатить 500 рублей.



В последнее время на выезде часто возникают транспортные заторы, для образования которых нет никаких видимых причин. При этом водители могут проводить в пробке по 30-40 минут, из-за этого таксисты теряют большую часть заработанных денег. Они уверены, что такая ситуация создается умышленно.



– Мы 30 минут стояли в очереди, но она совсем не продвинулась. Таким образом, закончилось время бесплатной стоянки, и нам пришлось заплатить 500 рублей. Из-за этого люди начали конфликтовать с сотрудниками аэропорта, но ситуация только усугубилась, – рассказывает один из сотрудников такси.