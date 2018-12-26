Таганрожец Виктор Добронравов рассказал, что ездит на ретроавтомобиле



Уроженец Таганрога Виктор Добронравов рассказал про свой ретроавтомобиль. Историю приобретения красного «Фиата-500» он поведал на ток-шоу 27 декабря.



Как оказалось, машину актёру подарила жена Александра. Во время путешествия по Италии чета увидела на улице «Фиат».



- Я просто сказал супруге: «Саш, вот это мечта», - с улыбкой вспоминает Виктор. - Больше ничего не сказал.



Александра запомнила, что мужу понравилось авто. На ближайший день рождения она вручила ему спорткар мощностью 18 лошадиных сил 1972 года выпуска.