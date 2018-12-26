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Таганрожец Виктор Добронравов рассказал, что ездит на ретроавтомобиле

Таганрожец Виктор Добронравов рассказал, что ездит на ретроавтомобиле
Уроженец Таганрога Виктор Добронравов рассказал про свой ретроавтомобиль. Историю приобретения красного «Фиата-500» он поведал на ток-шоу 27 декабря.

Как оказалось, машину актёру подарила жена Александра. Во время путешествия по Италии чета увидела на улице «Фиат».

- Я просто сказал супруге: «Саш, вот это мечта», - с улыбкой вспоминает Виктор. - Больше ничего не сказал.

Александра запомнила, что мужу понравилось авто. На ближайший день рождения она вручила ему спорткар мощностью 18 лошадиных сил 1972 года выпуска.

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