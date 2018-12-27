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Таганрожец Виктор Добронравов пообещал чаще приезжать на родину

Таганрожец Виктор Добронравов пообещал чаще приезжать на родину
Таганрожец Виктор Добронравов пообещал чаще приезжать на родину. О любви к донскому городу актер рассказал на пресс-конференции, посвященной новому фильму с его участием 29 декабря.

Добронравов считает, что снялся в качественной исторической драме. По его мнению, «T-34» заинтересует любого зрителя. Он рассказал, что полностью выложился на съемочной площадке. Для роли он изучал белорусский язык и старался добиться правильного произношения.
Кроме того, Добронравов затронул тему родного города. Он выразил сожаление, что пока не мог приезжать сюда часто.

– Очень хочется увидеться с друзьями, родственниками. К сожалению, пока получается приезжать только по грустным поводам. Надеюсь, получится бывать тут чаще, – прокомментировал актер.

Виктор Добронравов родился и вырос в Таганроге. Окончив школу, он поступил в Театральное училище имени Щукина. В настоящее время он снимается в кино и выступает на сцене театра.

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