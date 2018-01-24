Таганрожец Роман Билык отсудил денежную компенсацию от кинокомпании



Таганрожец Роман Билык отсудил денежную компенсацию от кинокомпании. 9 арбитражного апелляционного суда и Суда по интеллектуальным правам вынесли постановление о незаконности использования песни «Южная ночь» в рекламе к фильму «Выпускной».



В течение последних трех лет лидер группы «Звери» судится с кинокомпаниями, которые занимались съемкой фильма «Выпускной». После долгих препирательств вышло постановление, по которому Рома Зверь, исполнитель и автор песни «Южная ночь», получает денежную компенсацию с ответчиков за незаконное использование интеллектуальной собственности.